Белоруссия оставит Украину без бензина А-95

Белоруссия до сих пор не подтвердила поставки бензина марки А-95 на Украину . Об этом сообщает портал enkorr со ссылкой на владельцев долгосрочных контрактов на бензин Белорусской нефтяной компании (БНК).

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«Сегодня нам сказали, что по А-95 поставок не будет совсем. Между тем по А-92 будет поставлен полный объем», - заявил неназванный собеседник портала.

По его словам, причины такого решения неизвестны, украинские контрагенты все еще пытаются договориться о поставках, а Мозырский завод «залит бензином».

«Мы понимаем, что ремонт, что объемы могут быть урезаны, но чтобы вообще закрыть отгрузку и сообщить об этом за три дня до конца месяца – это недопустимо с любой точки зрения», - подчеркнул источник.

В Консалтинговой группе «А-95» рассказали, что поставки А-95 из Белоруссии в 2021 году составляли 55 тысяч тонн в месяц. Глава группы Сергей Куюн заявил , что в Белоруссии просчиталась.

«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации - закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

По его мнению, частично - 10 - 15 тысяч тонн - нехватку можно будет перекрыть поставками из Литвы.

Топ-менеджер одной из крупных украинских сетей АЗС заявил LIGA.net, что цены на бензин в июне могут вырасти.