Лукашенко хочет слияния Белоруссии с Россией

«Сегодня налицо очевидное пренебрежение принципами международного права, рост числа случаев применения так называемого права сильного. Честно говоря, я в последнее время все больше сомневаюсь, сильны ли они так, как они это умеют демонстрировать», - считает президент республики.
«У нас интегрированная была экономика. Она еще по многим позициям остается в кооперации. Порвать нас очень сложно, потому что экономика завязана. Давайте спокойно делать это дело, фундамент создавать, чтобы люди почувствовали: да, есть толк. Не только от Союзного государства, ЕАЭС, но и СНГ в том числе. Давайте не потеряем друг друга», - сказал Лукашенко.