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Лукашенко хочет слияния Белоруссии с Россией

Анастасия Кирсанова
53 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что необходимо интегрироваться с Россией и бороться с внешними врагами вместе. Об этом он заявил в ходе совещания с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ.
Лукашенко хочет слияния Белоруссии с Россией
Фото: ТАССТАСС
Как пишет портал БЕЛТА, Лукашенко называет это одним из важных аргументов.
«Сегодня налицо очевидное пренебрежение принципами международного права, рост числа случаев применения так называемого права сильного. Честно говоря, я в последнее время все больше сомневаюсь, сильны ли они так, как они это умеют демонстрировать», - считает президент республики.
Лукашенко также заявил, что главным потенциалом двух стран, который пугает Запад, дух двух дружеских государств. Глава государства отметил, что в этой ситуации странам СНГ надо просто делать то, что они умели во времена Советского Союза.
«У нас интегрированная была экономика. Она еще по многим позициям остается в кооперации. Порвать нас очень сложно, потому что экономика завязана. Давайте спокойно делать это дело, фундамент создавать, чтобы люди почувствовали: да, есть толк. Не только от Союзного государства, ЕАЭС, но и СНГ в том числе. Давайте не потеряем друг друга», - сказал Лукашенко.
Ранее «Рамблер» писал, что 28 мая президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко должны встретиться в Сочи. Стороны планировали обсуди экономический рост республики.
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