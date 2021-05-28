Бельгия отозвала посла из Сеула после скандала с его женой

По данным Reuters, инцидент с супругой посла Бельгии произошел 9 апреля. На записи камер видеонаблюдения одного из магазинов одежды в Сеуле, которая позднее попала в соцсети, видно, как женщина дает пощечину одному из работников, который заподозрил ее в том, что она попыталась покинуть магазин с неоплаченной вещью.