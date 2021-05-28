Бельгия отозвала посла из Сеула после скандала с его женой

В МИД
сообщили, что Сян решила провести беседу наедине с сотрудниками магазина, «чтобы принести им извинения за свое неприемлемое поведение». В ведомстве также отметили, что с женщина была лишена дипломатического иммунитета на время расследования инцидента южнокорейской полицией. В начале октября 2019 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
потребовал снять дипломатический иммунитет с жены американского дипломата Энн Сакулас, спровоцировавшей аварию, в которой погиб 19-летний британец Гарри Данн Сакулас. Президент США Дональд Трамп
после телефонного разговора с Джонсоном допустил возможность процедуры примирения по этому делу.