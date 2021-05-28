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Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
46 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству вакцины от коронавируса «Спутник V», и заявил, что Минск производит полмиллиона вакцин в месяц и рассчитывает за год «решить все проблемы».
Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса
Фото: ТАССТАСС
Лукашенко заявил на встрече с представителями делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ, что Белоруссия благодарна России и премьеру Михаилу Мишустину лично, «потому что президент принимал решение, а вам пришлось его исполнять, за то, что вы помогли нам, да и всем – вы не прячете эту вакцину ни от кого, их уже четыре, может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует», передает РИА «Новости».
Он выразил надежду на то, что эти вакцины будут эффективны от всех штаммов коронавируса.
«Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы», – добавил белорусский лидер, обращаясь к Мишустину.
Ранее в Белоруссии прошла процедуру одобрения вакцина «Спутник V», которую разливают на местном предприятии «Белмедпрепараты».
Президент Владимир Путин отмечал, что только Россия передает технологии по производству вакцин от коронавируса.
В мире,Михаил Мишустин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,РИА Новости,
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