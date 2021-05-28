Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

Также Украина уже приостановила авиасообщение с республикой. Полеты отменены с 26 мая.

Ранее «Рамблер» писал, что ряд западных авиакомпаний отказался летать над Белоруссией. Например латвийская компания AirBaltic будет совершать полеты в обход воздушного пространства республики. Причиной послужил инцидент с внеплановой посадкой самолета компании Ryanair в Минске, который летел из Афин в Вильнюс. По мнению министра транспорта Латвии Талиса Линкайтса, полеты над Белоруссией ставят под сомнение вопрос безопасности пассажиров.