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Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

Анастасия Кирсанова
49 минут назад
Украина закрыла воздушное пространство для самолетов, которые зарегистрированы в Белоруссии. Об этом сообщает Интерфакс.
Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ограничение начнет действовать в полночь, 29 мая.
«Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и «Украэроруха» установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в республике Беларусь», - указано в сообщении.
Также Украина уже приостановила авиасообщение с республикой. Полеты отменены с 26 мая.
Ранее «Рамблер» писал, что ряд западных авиакомпаний отказался летать над Белоруссией. Например латвийская компания AirBaltic будет совершать полеты в обход воздушного пространства республики. Причиной послужил инцидент с внеплановой посадкой самолета компании Ryanair в Минске, который летел из Афин в Вильнюс. По мнению министра транспорта Латвии Талиса Линкайтса, полеты над Белоруссией ставят под сомнение вопрос безопасности пассажиров.
В мире,Беларусь,Украина,
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