Асад одержал убедительную победу на выборах в Сирии

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии , но это не прибавило ему легитимности. На Западе еще до объявления результатов эти выборы назвали несвободными и несправедливыми, отказавшись признать их итоги — соответствующее заявление сделали в Евросоюзе и в США . При этом наблюдавшие за выборами российские политики утверждают, что люди шли голосовать сами и даже ставили отметки на бюллетенях кровью. Как утверждает эксперт, позиция Запада никак не повлияет на ситуацию в стране.

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Президент Сирии Башар Асад был избран главой государства уже в четвертый раз. Он победил на выборах, получив поддержку 95,1% избирателей, сообщил председатель Народного Совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Португалии при этом заявил, что Евросоюз отказывается признавать результаты прошедших выборов президента Сирии.

По его словам, выборы не были свободными и справедливыми. Они не будут способствовать урегулированию конфликта и не приведут к нормализации отношений международного сообщества с «сирийским режимом».

Боррель призвал сирийский режим начать настоящий политический процесс, которого, по его словам, сейчас не происходит.

Франция, Германия и США, Великобритания Италия 25 мая, то есть за день до выборов, отказались считать их свободными и справедливыми. В совместном заявлении глав МИД пяти стран прозвучал призыв к международному сообществу не признавать их итоги.

Как следует из заявления, эти государства поддерживают сирийцев, организации гражданского общества и оппозицию в Сирии, которые заявляют о незаконности данных выборов.

Как подчеркнули министры, избирательный процесс нужно сделать «заслуживающим доверия», а для этого необходимо обеспечить допуск к участию в нем всех граждан страны, в том числе внутренне перемещенных лиц, беженцев и членов диаспоры. Для них должна быть создана безопасная обстановка.

Вместе с тем в российской делегации наблюдателей от Госдумы не согласны с такой позицией. Как заявил ее глава Дмитрий Саблин , выборы в Сирии проходят свободно и по всем международным стандартам. Он назвал выборы в Сирии делом и правом сирийского народа. Депутат подчеркнул, что только сирийский народ может решать свою судьбу.

Такую позицию разделил глава делегации наблюдателей от Совета Федерации Сергей Муратов , который к тому же отметил огромные очереди перед участками.

«Сказать, что выборы можно признать нелегитимными, — это бросить перчатку вызова в лицо сирийской нации», — убежден парламентарий.

Голосование по почте в Сирии отсутствует, голосующие заполняют бюллетени на участках и погружают их в урну. «Люди воспринимают выборы как долг перед родиной, это победные выборы», — отметил Саблин.

К слову, как раз наблюдателей от США, Евросоюза или Лиги арабских государств на выборах нет, на что обратил внимание член Совета Федерации Олег Селезнев , который назвал такую ситуацию удивительной и странной.

Как рассказал «Газете.Ru» член комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин, находящийся с делегацией в Сирии, обстановка на выборах была абсолютно спокойной. У каждого из трех представленных кандидатов была возможность поделиться своей агитационно-пропагандистской литературой, везде были развешаны плакаты, которые призывали голосовать за того или иного кандидата с определенными лозунгами, рассказал сенатор.

Он обратил внимание, что люди сами шли голосовать, их никто не принуждал.

«Даже голосовали кровью, прокалывали палец и голосовали за своего кандидата, чтобы продемонстрировать свою сопричастность с этим процессом. Это все не показное, это действительно факт.



Такая интересная особенность: тот, кто проголосовал, должен был опустить палец в определенную жидкость, которая не смывается потом три дня. Было наглядно видно на улице, кто проголосовал», — рассказал Деньгин.

По мнению старшего преподавателя Школы востоковедения ВШЭ Андрея Чупрыгина, Сирия и сирийский режим готовы к нападкам со стороны Запада и обвинениям в том, что выборы несвободны и несправедливы.

«Не думаю, что это окажет дополнительное давление на страну или изменит в худшую сторону уже и так достаточно непростую ситуацию», — сказал он «Газете.Ru».

Избирательные участки на выборах в Сирии 26 мая открылись в 7.00 (совпадает с мск), но еще до этого у входов начали собираться десятки желающих проголосовать. Из-за высокой явки выборы президента пришлось продлить до полуночи, хотя планировалось, что они завершатся в 19.00.

В ночь с 26 на 27 мая жители Дамаска устроили бурный праздник в честь выборов. Как передает ТАСС, тысячи людей в машинах разъезжали по всей столице с флагами и выкрикивали патриотические лозунги.

Оппонентами Асада на этих выборах выступили экс-госминистр и депутат Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции, глава Сирийского демократического фронта (СДФ) Махмуд Ахмед Мураи.

Изначально избираться планировали 51 человек, но зарегистрировали только троих.

Абдалла Саллюм Абдалла родился в 1956 году в провинции Алеппо. Он был депутатом Народного совета (парламента), в 2016–2020 годах занимал пост министра по делам этого совета.

Третий кандидат — Махмуд Ахмед Мураи 1957 года рождения — возглавляет Сирийскую арабскую организацию по правам человека. К тому же он занимает пост генсека «Демократического фронта оппозиции», который был создан в декабре 2016 года.

По мнению Андрея Чупрыгина, у оппозиционных кандидатов изначально не было шансов на победу.

«Чтобы победить на выборах, оппозиции нужно было выдвинуть одного общего кандидата. Нужно было это согласовать, но они договориться не смогли. Независимо от того, что говорят сторонние наблюдатели, объективная ситуация на сегодняшний день такова: у Асада есть большинство электората, это реальность», — отметил эксперт.

Эти выборы — вторые с начала военного противостояния в 2011 году. В 2014 году Асад одержал победу с 89% голосов избирателей. Тогда явка составила 73%.

Сам Асад вместе со своей супругой Асмой проголосовали на избирательном участке в пригороде Дамаска городе Дума, который во время военного конфликта несколько лет контролировался оппозицией. В 2018 году там было применено химическое оружие.

«Наше присутствие здесь говорит о том, в Сирии нет противостояния между тем или иным регионом, той или иной религиозной общиной. В Сирии не было гражданской войны, как утверждают на Западе», — приводит его слова Reuters.

В Сирии право голоса есть примерно у 18 млн сирийцев.

Это те, кто проживает в стране и за ее пределами. При этом жители районов, контролируемых террористами, не имеют возможности проголосовать. Речь идет о большой части провинции Идлиб и ряде граничащих с Турцией на севере территориях. В Идлибе прошли митинги протеста против выборов, участники которых призывали соотечественников не ходить на избирательные участки и «бойкотировать голосование ради собственного дома».