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Индийский блогер отправил полетать свою собаку и снял это на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад
27-летний блогер из Нью-Дели запустил свою собаку в небо на надутых гелием воздушных шариках. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».
Видео набрало 4 миллиона просмотров, но вскоре было удалено, а блогер Гаурав Шарма задержан правоохранителями за жестокое обращение с животными.
На кадрах видно, как пёс взлетает на высоту между вторым и третьим этажом. Стоит отметить, что на опубликованных кадрах сложно определить страдает ли собака от этой придумки блогера.
После того, как Гуарава отпустили на время следственных мероприятий, он разместил на своем канале извинения и рассказал, что во время съемок с его собакой по кличке Доллар он предпринял необходимые меры безопасности. Блогер заверил, что его питомец чувствует себя хорошо, и пообещал более не делать таких поступков
В мире,Общество,Видео,Нью-Дели,
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