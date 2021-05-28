Власти ЮАР предупредили о третьей волне COVID-19

По ее данным, стремительный рост заболеваемости COVID-19 уже зафиксирован в провинциях Гаутенг и Фри-Стейт. В связи с этим правительство ЮАР напомнило жителям страны о необходимости соблюдать все санитарные требования, а также прививаться против COVID-19.

Отмечается, что к 27 мая в ЮАР более 828 тыс. человек получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, из них 348 тыс. привились и второй дозой. Всего с начала пандемии в ЮАР выявили 1 649 977 случаев заражения коронавирусом нового типа.