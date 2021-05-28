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Власти ЮАР предупредили о третьей волне COVID-19

ИА Regnum
1 час назад
Власти Южно-Африканской Республики предупредили жителей страны об опасности наступления третьей волны распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства ЮАР.
Власти ЮАР предупредили о третьей волне COVID-19
Фото: ТАССТАСС
По ее данным, стремительный рост заболеваемости COVID-19 уже зафиксирован в провинциях Гаутенг и Фри-Стейт. В связи с этим правительство ЮАР напомнило жителям страны о необходимости соблюдать все санитарные требования, а также прививаться против COVID-19.
Отмечается, что к 27 мая в ЮАР более 828 тыс. человек получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, из них 348 тыс. привились и второй дозой. Всего с начала пандемии в ЮАР выявили 1 649 977 случаев заражения коронавирусом нового типа.
В мире,Южная Африка,
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