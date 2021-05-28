Остров-курорт из мусора построят в Индийском океане

В Индийском океане построят искусственный курортный остров из мусора, который будет постоянно расширяться за счет новых отходов, сообщает Daily Mail.

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По словам архитектора Марго Красоевич, под деревянными пешеходными дорожками, с которых и начнется строительство, расположат мешки для мусора. Они будут собирать проплывающие отходы, которые в дальнейшем будут использованы для расширения острова.

Курорт будет оборудован гостиницей для туристов, где оборудуют душевые с использованием дистиллированной морской воды. Открытие курорта запланировано на 2025 год, причем до открытия отеля на острове будут созданы места для кемпинга.