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Остров-курорт из мусора построят в Индийском океане

Газета.Ru
1 час назад
В Индийском океане построят искусственный курортный остров из мусора, который будет постоянно расширяться за счет новых отходов, сообщает Daily Mail.
Остров-курорт из мусора построят в Индийском океане
Фото: DepositphotosDepositphotos
По словам архитектора Марго Красоевич, под деревянными пешеходными дорожками, с которых и начнется строительство, расположат мешки для мусора. Они будут собирать проплывающие отходы, которые в дальнейшем будут использованы для расширения острова.
Курорт будет оборудован гостиницей для туристов, где оборудуют душевые с использованием дистиллированной морской воды. Открытие курорта запланировано на 2025 год, причем до открытия отеля на острове будут созданы места для кемпинга.
Ранее австралийские ученые подсчитали, что на дне мирового океана содержится 9,25-15,87 млн тонн микропластика – частиц размером от пяти миллиметров до одного микрона. Несмотря на то, что в некоторых образцах количество пластика оказалось на околонулевом уровне, в других его концентрация достигала 13,6 частиц на грамм, что в 25 раз превышает прошлые оценки пластика на дне глубоководных морей.
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