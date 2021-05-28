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В Аргентине сообщили о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки

Российская Газета
44 минуты назад
Аргентинские медики выявили за сутки 41 080 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель в стране с начала пандемии, сообщили в минздраве.
В Аргентине сообщили о рекордном приросте заболевших COVID-19
Фото: EPAEPA
Больше всего случаев инфицирования за последние сутки зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 15 тысяч 550. По данным ведомства, общее число заразившихся в стране - 3 миллиона 663 тысячи 215 человек, пишет РИА Новости.
В связи с ухудшением санитарно-эпидемической ситуации с коронавирусом по всей стране до 31 мая действуют строгие карантинные ограничения.
В мире,РИА Новости,Аргентина,
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