«Поглотит Белоруссию»: Киев счел угрозой сближение Москвы и Минска

Пока отношения Украины и Белоруссии ухудшаются, а Запад все больше давит на республику, белорусский премьер Роман Головченко
обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным
возможные пути сотрудничества. В частности, он затронул вопрос полноценного возобновления авиасообщения между Белоруссией и Россией. Головченко предложил, в том числе, расширить географию направлений. Мишустин отметил, что по мере возможностей Москва готова пойти навстречу Минску, но это не политический вопрос, а эпидемиологический — его решение зависит от ситуации с COVID-19.