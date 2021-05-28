«Поглотит Белоруссию»: Киев счел угрозой сближение Москвы и Минска

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Украинские власти видят в укреплении союза России и Белоруссии угрозу своей стране.

«Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны», — уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Свое мнение он выразил в эфире телеканала «1+1».

Он предположил, что такое сотрудничество стран «завершится поглощением Россией Белоруссии». «Это тот риск, который должны всегда учитывать, принимая те или иные решения», — заявил министр.

При этом Кулеба считает, что позиция белорусского президента Александра Лукашенко не дает «возможности строить с ним какие-либо отношения».

Он, по мнению украинского политика, «своими действиями приближает свою страну к РФ», лишая себя и Украину «цивилизованного диалога».

Говоря о «действиях Лукашенко», Кулеба, вероятно, имел в виду недавний инцидент с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, где сразу был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега . Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. При этом Протасевич ранее был включен в список лиц, причастных к террористическим действиям.

В ответ на это украинское правительство прекратило авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. Посольство республики в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. Но дипломаты заявили: все претензии стоит предъявлять белорусским властям.

«Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот — деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, осуществляет репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России», — так пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко прокомментировал ноту протеста белорусских диппредставителей.

Представитель украинского ведомства отметил, что прекращение авиасообщения с республикой стало вынужденной мерой, чтобы обеспечить «безопасность и защиту украинских граждан». В МИД Украины Белоруссию назвали «страной, политика которой стала опасна для остальных стран мира».

Верховная рада в вопросе ответа Белоруссии на инцидент с самолетом пошла дальше — депутаты хотят обратиться к мировым лидерам с призывом признать решим Лукашенко «представляющим угрозу международной безопасности».

Кроме того, они требуют от международного сообщества инициировать «расследование инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании RyanAir 23 мая в Минске». Кроме того, парламентарии считают целесообразным ввести санкции против окружения главы Белоруссии.