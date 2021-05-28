Радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca

Члены семьи радиоведущей рассказали, что спустя неделю после прививки она почувствовала сильные головные боли. После этого ее состояние еще ухудшилось, и она была доставлена в больницу, где проходила лечение от тромбов. Однако спасти женщину врачам не удалось.