В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Британская радиоведущая умерла после вакцинации препаратом AstraZeneca

Мир24иещё 1
35 минут назад
Радиоведущая, работавшая на станции BBC Newcastle, 44-летняя Лиза Шоу умерла после вакцинации препаратом AstraZeneca, пишет газета The Independent.
Радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca
Фото: ТАСС / Frank Hoermann/picture alliance / SvenSimonТАСС / Frank Hoermann/picture alliance / SvenSimon
Члены семьи радиоведущей рассказали, что спустя неделю после прививки она почувствовала сильные головные боли. После этого ее состояние еще ухудшилось, и она была доставлена в больницу, где проходила лечение от тромбов. Однако спасти женщину врачам не удалось.
В корпорации BBC также подтвердили, что по факту смерти Шоу было начато расследование. Среди возможных причин ее смерти были указаны «осложнения после вакцинации AstraZeneca».
Ранее стало известно, что осложнения после вакцинации препаратом AstraZeneca возникли у принцессы Кентской Марии. Она уже месяц проходит лечение от побочных эффектов, в том числе образования тромбов.
В мире,The Independent,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители