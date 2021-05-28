Радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca

Радиоведущая, работавшая на станции BBC Newcastle, 44-летняя Лиза Шоу умерла после вакцинации препаратом AstraZeneca, пишет газета The Independent.
Фото: ТАСС / Frank Hoermann/picture alliance / SvenSimonТАСС / Frank Hoermann/picture alliance / SvenSimon
Члены семьи радиоведущей рассказали, что спустя неделю после прививки она почувствовала сильные головные боли. После этого ее состояние еще ухудшилось, и она была доставлена в больницу, где проходила лечение от тромбов. Однако спасти женщину врачам не удалось.
В корпорации BBC также подтвердили, что по факту смерти Шоу было начато расследование. Среди возможных причин ее смерти были указаны «осложнения после вакцинации AstraZeneca».
Ранее стало известно, что осложнения после вакцинации препаратом AstraZeneca возникли у принцессы Кентской Марии
. Она уже месяц проходит лечение от побочных эффектов, в том числе образования тромбов.