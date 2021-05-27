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И после пандемии: "все включено" в Турции изменят безвозвратно

Вероника Полынина
49 минут назад
Изменения в системе «все включено» в турецких отелях могут остаться после окончания пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил мэр Бодрума Ахмет Арас.
И после пандемии: "все включено" в Турции изменят безвозвратно
Фото: ТАССТАСС
Он рассказал, что из-за пандемии в турецких отелях изменились привычные правила подачи шведского стола. Теперь еду вместо самих туристов кладут на тарелки официанты.
«Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», - отметил Арас.
По его словам, это может создать дополнительные трудности для персонала отелей, но при этом очевидно, что такая подача лучше с точки зрения качества сервиса и гигиены.
Мэр заверил, что туризм в Бодруме сейчас безопасен. Более 90% объектов размещения проверены и имеют сертификаты безопасности.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник стало известно, что Турция предложила России возобновить авиасообщение с курортами. Министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой отметил, что в Анталье, Бодруме и Даламане меньше заболевших, чем в остальных регионах страны.
В мире,Ахмет Арас,Турция,
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