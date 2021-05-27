И после пандемии: "все включено" в Турции изменят безвозвратно

Изменения в системе «все включено» в турецких отелях могут остаться после окончания пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает РИА «Новости» , заявил мэр Бодрума Ахмет Арас

Фото: ТАСС ТАСС

Он рассказал, что из-за пандемии в турецких отелях изменились привычные правила подачи шведского стола. Теперь еду вместо самих туристов кладут на тарелки официанты.

«Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», - отметил Арас.

По его словам, это может создать дополнительные трудности для персонала отелей, но при этом очевидно, что такая подача лучше с точки зрения качества сервиса и гигиены.

Мэр заверил, что туризм в Бодруме сейчас безопасен. Более 90% объектов размещения проверены и имеют сертификаты безопасности.