И после пандемии: "все включено" в Турции изменят безвозвратно

Изменения в системе «все включено» в турецких отелях могут остаться после окончания пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает РИА «Новости»
, заявил мэр Бодрума Ахмет Арас
.
Он рассказал, что из-за пандемии в турецких отелях изменились привычные правила подачи шведского стола. Теперь еду вместо самих туристов кладут на тарелки официанты.
«Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», - отметил Арас.
По его словам, это может создать дополнительные трудности для персонала отелей, но при этом очевидно, что такая подача лучше с точки зрения качества сервиса и гигиены.
Мэр заверил, что туризм в Бодруме сейчас безопасен. Более 90% объектов размещения проверены и имеют сертификаты безопасности.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник стало известно, что Турция предложила России возобновить авиасообщение с курортами. Министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой отметил, что в Анталье, Бодруме и Даламане меньше заболевших, чем в остальных регионах страны.