США отказались возвращаться в Договор по открытому небу

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН. Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации документа.