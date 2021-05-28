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Госдеп подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

ТАССиещё 15
10 минут назад
Соединенные Штаты не намерены возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Это подтвердил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.
США отказались возвращаться в Договор по открытому небу
Фото: © AP Photo/J. Scott Applewhite© AP Photo/J. Scott Applewhite
"Соединенные Штаты сожалеют, что Договор по открытому небу был подорван нарушениями со стороны России. В результате, завершив свой обзор договора, США не намерены возвращаться в договор, учитывая, что Россия не предприняла никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению. Кроме того, поведение России, в том числе недавние действия в отношении Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного выстраиванию доверия", - утверждал он.
Ранее МИД России сообщил, что Вашингтон уведомил Москву о своем решении не возвращаться в ДОН.
15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН. Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации документа.
Госдума 19 мая единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Этот закон включен в предварительную повестку ближайшего пленарного заседания Совета Федерации, которое пройдет 2 июня.
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