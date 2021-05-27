На Гавайях найден новый угрожающий человечеству вулкан

Ученые из Университета Майами заявили, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайях происходит накопление магмы. Это может привести к землетрясению и катастрофическому извержению, сообщает журнал Nature.

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Группа экспертов исследовала движение земной поверхности, которое было измерено с помощью спутниковых геодезических радаров и GPS-станций. В результате выяснилось, что с 2014 по 2020 год приблизительно 0,11 кубического километра магмы проникло в полость в земной коре, образовавшуюся после остывания раскаленных пород. Образование оказалось расположено к югу от кальдеры на глубине 2,5-3 километра.

По данным наблюдений, в 2015 году скопление магмы расширилось к югу, где давление пород меньше, но уже в 2017 году центр деформации вернулся в прежнее положение. Ранее таких изменений магматического тела под Мауна-Лоа не отмечалось.

Помимо этого было зафиксировано смещение поверхности под восточной стороной вулкана, расположенной вдоль горизонтального разлома. С западной стороны движения выявлено не было, что говорит о вероятности землетрясения и последующего извержения вулкана в случае дальнейшего притока магмы.