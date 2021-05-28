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СМИ: глава Ryanair считает инцидент в Минске угоном

ТК «Звезда»иещё 6
37 минут назад
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в своем письме главе департамента по авиации министерства транспорта Белоруссии назвал инцидент с посадкой самолета в Минске «незаконным и предумышленным угоном». Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Глава Ryanair счел инцидент в Минске угоном
Фото: pixabay.compixabay.com
О'Лири отметил, что действия Белоруссии являются «достойными порицания».
Ранее стало известно, что Международная организация гражданской авиации ICAO проведет расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Промежуточные итоги расследования предоставят к 25 июня.
В мире,Минск,Беларусь,
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