Поляки высмеяли Дуду за риторику о России

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Во время визита в Грузию Дуда назвал Россию «ненормальной» и «агрессором».

Поляки сошлись во мнении, что подобные выпады не соответствуют должности главы государства. Пользователи назвали выступление Анджея Дуды демонстрацией глупости и поинтересовались, согласовал ли он свои слова с Вашингтоном.

«Выступать в роли дешевого пропагандиста для президента недостойно. К сожалению, в данном случае он выглядит именно так», «Оскорблять соседа, к тому же, такого сильного, значит демонстрировать невероятную глупость», «Стыдно слушать такие высказывания, ведь кто здесь агрессор, как не западные страны во главе с Польшей», - написали комментаторы.

Один из читателей предложил Дуде высказать свою точку зрения напрямую президенту России Владимиру Путину

«Что, смелости не хватает? Тоже мне герой», - сыронизировал он.

Как писал «Рамблер», во время визита в Грузию Дуда заявил, что Россия предпринимает «имперские шаги, которые отнимают у людей нормальную жизнь».

«Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально, это страна-агрессор», - сказал Дуда.