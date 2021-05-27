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"Дешевая пропаганда": поляки высмеяли Дуду за риторику о России

Вероника Полынина
1 час назад
Читатели польского издания Interia раскритиковали президента страны Анджея Дуду за слова о России, передает РИА «Новости».
Поляки высмеяли Дуду за риторику о России
Фото: ReutersReuters
Во время визита в Грузию Дуда назвал Россию «ненормальной» и «агрессором».
Поляки сошлись во мнении, что подобные выпады не соответствуют должности главы государства. Пользователи назвали выступление Анджея Дуды демонстрацией глупости и поинтересовались, согласовал ли он свои слова с Вашингтоном.
«Выступать в роли дешевого пропагандиста для президента недостойно. К сожалению, в данном случае он выглядит именно так», «Оскорблять соседа, к тому же, такого сильного, значит демонстрировать невероятную глупость», «Стыдно слушать такие высказывания, ведь кто здесь агрессор, как не западные страны во главе с Польшей», - написали комментаторы.
Один из читателей предложил Дуде высказать свою точку зрения напрямую президенту России Владимиру Путину.
«Что, смелости не хватает? Тоже мне герой», - сыронизировал он.
Как писал «Рамблер», во время визита в Грузию Дуда заявил, что Россия предпринимает «имперские шаги, которые отнимают у людей нормальную жизнь».
«Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально, это страна-агрессор», - сказал Дуда.
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова Дуды, и он заявил, что Россия такую риторику не приемлет.
В мире,Дмитрий Песков,Анджей Дуда,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,Грузия,
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