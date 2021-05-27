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Украинский военный погиб от пули снайпера в Донбассе

Lenta.ru
43 минуты назад
Украинский военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела в районе линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинской оперативно-тактической группировки «Север» на своей странице в Facebook.
Украинский военный погиб от пули снайпера в Донбассе
Фото: Evgeniy Maloletka / APEvgeniy Maloletka / AP
По данным командования, инцидент произошел в четверг, 27 мая, в районе поселка Новотошковское. Военный вместе с группой сослуживцев попал под снайперский огонь и получил смертельное пулевое ранение. Личность снайпера и его позицию установить не удалось.
Украинские силовики обвинили в произошедшем «российских наемников». Они обратились в ОБСЕ с требованием способствовать прекращению огня в регионе. На месте происшествия сейчас работают инспекция бригады, чьи военнослужащие попали под обстрел, и группа оперативного реагирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее представители Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские войска 26 мая дважды нарушали режим прекращения огня в Донбассе. Под обстрел попал город Золотое и село Лозовое. Во время атаки ВСУ использовала станковые и ручные противотанковые гранатометы, запрещенные Минскими соглашениями.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва претензии Киева отвергает.
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