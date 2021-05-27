Украинский военный погиб от пули снайпера в Донбассе

Украинский военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела в районе линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинской оперативно-тактической группировки «Север» на своей странице в Facebook

Фото: Evgeniy Maloletka / AP Evgeniy Maloletka / AP

По данным командования, инцидент произошел в четверг, 27 мая, в районе поселка Новотошковское. Военный вместе с группой сослуживцев попал под снайперский огонь и получил смертельное пулевое ранение. Личность снайпера и его позицию установить не удалось.

Украинские силовики обвинили в произошедшем «российских наемников». Они обратились в ОБСЕ с требованием способствовать прекращению огня в регионе. На месте происшествия сейчас работают инспекция бригады, чьи военнослужащие попали под обстрел, и группа оперативного реагирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее представители Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские войска 26 мая дважды нарушали режим прекращения огня в Донбассе. Под обстрел попал город Золотое и село Лозовое. Во время атаки ВСУ использовала станковые и ручные противотанковые гранатометы, запрещенные Минскими соглашениями.