"На благо России": в ЕС попросили Москву отменить решения по трём НПО

Евросоюз призывает власти России отменить решение о признании нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций (НПО). Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе

"Европейский союз отвергает принятое генеральным прокурором России 26 мая решение о включении трех немецких неправительственных организаций в список нежелательных организаций, - говорится в тексте сообщения. - Мы призываем российские власти отменить это решение и внести свой вклад в развитие контактов между людьми на благо как России, так и Евросоюза".

Российская Генеральная прокуратура признала нежелательными три некоммерческие организации из Германии . Об этом говорится на сайте ведомства.

Под ограничения попали «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer e.V.), Центр либеральной современности (Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH) и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch e.V.). Российские власти считают, что работа этих организаций представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности страны.

Соответствующую информацию уже направили в Минюст для внесения этих организаций в список признанных нежелательными.

Сайт первой организации, «Форума русскоязычных европейцев», не обновлялся с ноября 2019 года. На нём сказано, что НКО появилась для объединения живущих в Германии носителей русского языка, которые придерживаются европейских либерально-демократических ценностей и выступают против властей России, а одной из главных задач организации является «разоблачение лживой кремлёвской пропаганды».

Центр либеральной современности сообщает на своём сайте, что является «местом встречи свободных людей из всех политических лагерей для поиска ответов на великие вызовы нашего времени».

«Немецко-русский обмен» — благотворительная организация, занимающаяся «поддержкой открытого и мирного сотрудничества между Германией, Россией, Украиной, Белоруссией и другими странами Восточного партнёрства».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает неприемлемым и странным решение Генпрокуратуры России признать нежелательными три немецкие неправительственные организации. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении германского министра.

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"Запрет работы организаций, которые прилагают усилия для укрепления взаимопонимания между нашими странами и гражданами, - это серьезный удар по нашим усилиям в деле улучшения отношений с Россией. Решение Генпрокуратуры РФ вынести запрет на деятельность в общей сложности трех немецких организаций в сфере гражданского общества в этой связи является особенно странным и неприемлемым", - считает Маас.

Глава МИД утверждал, что две из трех НПО "годами" действуют в рамках форума "Петербургский диалог". "Ничто в их деятельности не может оправдать такой серьезный шаг. Поэтому я призываю Россию отменить это решение и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами", - заявил он. Представители гражданского общества должны иметь возможность выполнять свою работу без боязни попасть под преследование, подчеркнул глава МИД ФРГ.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв «Единая Россия» ) представил послу ФРГ в России Гезе Андреасу фон Гайру факты, подтверждающие использование противоправного контента авторами ряда «просветительских программ», передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Реализация подобных мероприятий осуществлялась в том числе при поддержке германских некоммерческих организаций и МИД Германии.

В ходе встречи Пискарёв также обратил внимание посла на многолетнюю деструктивную деятельность по вмешательству во внутренние дела России ряда германских неправительственных организаций «Форум русскоязычных европейцев», «Немецко-русский обмен», «Центр либеральной современности» и «Фонд имени Генриха Бёлля».

Эти НПО находятся в поле зрения комиссии в связи с попытками оправдания террористической деятельности, противодействием проектам России по линии топливно-энергетического комплекса, культивированием националистических и сепаратистских настроений, популяризацией «нетрадиционных ценностей» среди молодежи, дискредитации действий России в борьбе с коронавирусом и попытками искажения российской истории, в том числе событий времен Великой Отечественной войны, отметил Пискарёв.

Парламентарий предложил направить усилия двух стран на сотрудничество в борьбе с реальными угрозами и вызовами современности, такими как терроризм и экстремизм, а также на обеспечение информационной безопасности. Он также подчеркнул необходимость наладить сотрудничество в сфере защиты детей в информационном пространстве, включая обращение к крупным интернет-компаниям с требованием о своевременном модерировании и удалении криминального контента (экстремистских материалов, пропаганды наркопотребления, детской порнографии и так далее)

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