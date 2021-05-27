В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

Группа исследователей под руководством Мамты Чавла-Саркар из Национального института изучения холеры и кишечных болезней в Калькутте
проанализировала пробы мокроты и других биологических жидкостей порядка двух тысяч жителей разных районов Индии, заразившихся коронавирусной инфекцией в I квартале 2021 года. Примерно в 16% образцов из Западной Бенгалии обнаружился ранее неизвестный штамм, получивший обозначение GRL. Детальный анализ его генома показал, что он не похож на B.1.617.1 (открытый в Индии ранее штамм SARS-CoV-2). Больше всего GRL напоминал те разновидности, что распространялись по миру в первую волну пандемии, однако в нём было более десяти новых мутаций.