В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

Часть изменений напоминала мутации в британском и южноафриканском варианте вируса. Учёные считают, что спонтанное появление этих мутаций в геноме патогена из другой части света говорит о схожем характере эволюции всех разновидностей коронавируса. Вполне возможно, что новые опасные варианты SARS-CoV-2 будут возникать всё чаще.