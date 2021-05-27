«Две извилины в голове»: Скрипка об украинцах поющих на русском

По мнению Скрипки, настоящие украинские музыканты не ездят выступать в Россию, делает это только «постсовок».

При этом, по мнению музыканта, украинцами можно считать тех людей, которые действительно сочувствуют и помогают стране, даже если они не граждане Украины. В качестве примера он привел экс-кандидата в президенты США Джона Маккейна.