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«Две извилины в голове»: Скрипка об украинцах поющих на русском

Мария Иванова
1 час назад
Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка назвал украинских артистов, поющих на русском, частью «русского мира» и «постсовком». Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Две извилины в голове»: Скрипка об украинцах поющих на русском
Фото: ТАССТАСС
По мнению Скрипки, настоящие украинские музыканты не ездят выступать в Россию, делает это только «постсовок».
«Я считаю украинскими только тех артистов, которые украиноязычные», - подчеркнул он.
При этом, по мнению музыканта, украинцами можно считать тех людей, которые действительно сочувствуют и помогают стране, даже если они не граждане Украины. В качестве примера он привел экс-кандидата в президенты США Джона Маккейна.
«Я считаю, это настоящий украинец, он столько для Украины сделал. А есть те, что ездят в Россию. Пусть зарабатывают, но для меня они не являются украинцами, они просто резиденты Украины, они не разговаривают на украинском, они не находятся в мировоззрении украинском», - подчеркнул Скрипка.
Как писал «Рамблер», ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что презирает украинских артистов, которые продолжают выступать в России. Он назвал их «людьми без родины».
«Я не призываю их наказывать, репрессировать, делать им плохо. Ни в коем случае. Они сделали свой выбор. Он абсолютно законный», - заявил журналист, добавив, что у них либо «две извилины в голове», либо им « застили глаза зеленые бумажки».
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