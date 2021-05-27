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В ЛНР завели дело против Протасевича за участие в боях в Донбассе

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) завела уголовное дело в отношении основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева, заявила официальный представитель ведомства Инна Семенова.
В ЛНР завели дело против Протасевича
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Семенова заявила, что «следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь Протасевича Романа (...) по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершения геноцида, по признакам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 244, частями 1, 2 статьи 439, статья 440 УК ЛНР», передает РИА «Новости».
Ранее об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными.
При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
В мире,Роман Протасевич,КГБ РБ,Генпрокуратура РФ,МВД,ЕС,РИА Новости,Киев,Беларусь,
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