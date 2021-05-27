В ЛНР завели дело против Протасевича

Семенова заявила, что «следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры
ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь Протасевича Романа (...) по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершения геноцида, по признакам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 244, частями 1, 2 статьи 439, статья 440 УК ЛНР», передает РИА «Новости».