Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело в отношении задержанного в Белоруссии блогера Романа Протасевича об участии в боевых действиях в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.
Ведомством было установлено, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды батальона "Азов", запрещенного в ЛНР.
"После чего, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, являясь ее активным участником, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов", совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса", - сообщила Генеральная прокуратура республики.