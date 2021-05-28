Зеленский захотел разговора с Байденом до встречи с Путиным

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Встреча Путина и Байдена назначена на 16 июня. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, американский лидер намерен обсудить в ходе саммита с российским коллегой ряд вопросов, в том числе стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным, — пишет издание, не уточняя, на какие темы собираются говорить политики.

Позднее намерение украинской стороны подтвердили представители МИД государства.

Как ранее сообщили эксперты ФБА, значение назначенной на 16 июня встречи лидеров России и США может быть переоценено. Аналитики напомнили, что Кремль ранее заявлял, что по итогу встречи подписания каких-либо документов не планируются.