Порошенко не явился на допрос по «делу Медведчука»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко не явился в Службу безопасности Украины (СБУ) по делу о государственной измене, в котором фигурируют депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак. Об этом сообщила 27 мая пресс-служба СБУ.

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Порошенко был вызван на допрос в качестве свидетеля. Из-за неявки политика, допрос перенесли на 31 мая 2021 года на 15:00.