Обзор иноСМИ: Лукашенко пригрозил Европе наркотиками

Лукашенко пригрозил Европе мигрантами и наркотиками
Александр Лукашенко
пригрозил «наводнить Европу мигрантами и наркотиками» в ответ на западные санкции против Белоруссии
из-за самолета Ryanair, сообщает
Daily Mail. Однако британские интернет-пользователи угроз не испугались.
Лукашенко заявил парламенту, что планирует ослабить пограничный контроль и предоставить Евросоюзу
самостоятельно разбираться с проблемами.
«Мы останавливали мигрантов и наркотики - теперь вам [придется] ловить их самим», - сказал он.
«Ооо, этот здоровяк накажет нас», - написал в комментариях к статье один из пользователей.
Комментатор под ником anbetathanu добавил, что в Европе достаточно наркотиков и нелегалов, поэтому она «даже не заметит этого».
«Еще один свихнулся. Возраст никого не щадит», - добавил Halo-One.
Россия стремится обогнать США в Арктике
В прошлом году на одной из самых северных авиабаз в мире российские военные уложили последний участок железобетонной взлетно-посадочной полосы, чтобы сделать ее достаточно длинной для обслуживания современных реактивных истребителей и стратегических бомбардировщиков. Как пишет
The Wall Street Journal, Россия пытается нарастить мощь в регионе, где Вашингтон отстает.
Последние штрихи к авиабазе Нагурское превратили заброшенный советский плацдарм в один из самых современных военных форпостов России. В январе эта и другие базы были объединены в новый военный округ под командованием Северного флота, на них приземляются МиГ-31, а Нагурское получит собственные Су-34. США тем временем планирует построить флот военных ледоколов к 2029 году.
Политика против отдыха в Турции
В российских СМИ появились сообщения о продлении ограничений на полеты в Турцию с 1-го до 30 июня, но Россия пока не подтвердила это официально. Однако по мере приближения 1 июня российские туристические круги начали склоняться к тому, что решение о запрете было политическим, пишет
Medya Günlüğü.
Российский политолог, пожелавший остаться неназванным, отметил, что перед визитом президента Украины Владимира Зеленского
в Турцию Россия предупреждала о прекращении перелетов.
«Фактически, это было сигналом турецкой стороне, затем в ходе визита Зеленского прозвучали неприятные для Москвы заявления», - отметил он.
В МИД России
Анкаре рекомендовали «тщательно проанализировать ситуацию и прекратить поддерживать милитаристские идеи Украины».
Азербайджан задержал шестерых армянских военных, Ереван ответил
МИД Азербайджана объявил о задержании членов армянских «диверсионно-разведывательных групп». На сайте министерства сообщается
, что армянский отряд проник вглубь территории Азербайджана и «пытался осуществить диверсионно-разведывательную операцию» по минированию дорог.
Азербайджан задержал шестерых армянских военных и обвинил Армению в намеренном усилении напряженности на приграничных территориях. В Ереване все обвинения отвергли
. В армянском Минобороны
утверждают, что военные выполняли инженерные работы и были взяты в плен без пересечения границы.
Украинцы назвали способ остановить «Северный поток - 2»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
заявил, что единственный шанс на заморозку «Северного потока - 2» - это противодействие США проекту. Об этом сообщает
УНИАН.
Такое заявление Кулеба сделал во время телефонного разговора с американским конгрессменом Брайаном Фитцпатриком. Глава МИД поблагодарил Фитцпатрика за его «решительную позицию» и продвижение «энергетической безопасности путем полного санкционирования строительства этого проекта».
«Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку газопровода», - сказал дипломат.