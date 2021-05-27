Обзор иноСМИ: Лукашенко пригрозил Европе наркотиками

Лукашенко пригрозил Европе мигрантами и наркотиками

Комментатор под ником anbetathanu добавил, что в Европе достаточно наркотиков и нелегалов, поэтому она «даже не заметит этого».

Россия стремится обогнать США в Арктике

Последние штрихи к авиабазе Нагурское превратили заброшенный советский плацдарм в один из самых современных военных форпостов России. В январе эта и другие базы были объединены в новый военный округ под командованием Северного флота, на них приземляются МиГ-31, а Нагурское получит собственные Су-34. США тем временем планирует построить флот военных ледоколов к 2029 году.