Самолеты НАТО не смогли перехватить российские истребители

Встреча в небе над Средиземноморьем между Кипром и Ливаном произошла после учений бомбардировщиков по условному уничтожению военно-морских баз НАТО и трех десантных кораблей ВМС США. Во время возвращения на базу в Сирии их попытались перехватить истребители НАТО, однако сопровождавшие Ту-22М3 истребители российских воздушно-космических сил Су-35 не дали этого сделать и сопроводили коллег до аэродрома.