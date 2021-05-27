Самолеты НАТО не смогли перехватить российские истребители

Истребители Су-35 «отбили своих» над Средиземным морем у самолетов НАТО
. Об этом пишет
Telegram-канал «Записки охотника».
Встреча в небе над Средиземноморьем между Кипром и Ливаном произошла после учений бомбардировщиков по условному уничтожению военно-морских баз НАТО и трех десантных кораблей ВМС США. Во время возвращения на базу в Сирии их попытались перехватить истребители НАТО, однако сопровождавшие Ту-22М3 истребители российских воздушно-космических сил Су-35 не дали этого сделать и сопроводили коллег до аэродрома.
Также полеты над морем совершал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Ранее «Рамблер» писал, что Америка не сможет нанести России ядерный удар. Космический мини-шатл X-37B может приблизится к России из Южного полушария, вывести из строя направленные на север радары раннего предупреждения и дать возможность бомбардировщикам, подводным лодкам и ракетам наземного базирования нанести более массивный ядерный удар.
Однако Россия заметит приближающийся объект и успеет отреагировать.