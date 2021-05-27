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«Белавиа» отменила рейсы в несколько стран Европы и Калининград

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
«Белавиа» заявила об отмене рейсов в несколько стран Евросоюза и Калининград, маршрут в который также лежит через Европу. Об этом сообщает РИА Новости.
«Белавиа» отменила рейсы в несколько стран Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что среди государств, в которые авиакомпания прекратила полеты, оказались Польша, Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Испания.
В мире,ЕС,Калининград,
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