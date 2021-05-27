Пока вы спали: российским компаниям предрекли уход с рынка ЕС

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Эксперты Института проблем естественных монополий пришли к выводу, что введение в странах ЕС углеродного налога может привести к увеличению затрат российских компаний на $2,2 млрд ежегодно и уходу ряда из них с европейского рынка. Об этом со ссылкой на доклад ИПЕМ сообщают «Ведомости».

Сама разработка законопроекта об углеродном налоге для импортеров пока ведется, его введение намечено на 2025 год.

Владимир Кулишов. В 2020 году из территориальных вод России в районе Крыма был выдворен британский эсминец D35 Dragon, при этом его экипаж ссылался на проблемы со связью. Об этом рассказал РИА Новости руководитель Погранслужбы, первый заместитель директора ФСБ

Он отметил, что инцидент произошел 13 октября 2020 года и его подробности ранее не разглашались.

«Несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», - заявил Кулишов.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе своего визита в Грузию резко высказался в адрес России, обвинив ее «в разрушении государств» и нарушении международного права, сообщает агентство PAP.

«Действия России отнимают у людей возможности для развития, нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения. ( ) Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором», - заявил он.

Бизнес проявляет все больший интерес к использованию труда осужденных. Средние зарплаты у отбывающих наказание составляют 20–24 тыс. рублей, а в отдельных случаях доходят до 224 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщила начальник пресс-бюро ФСИН РФ Кристина Паньшина.

При этом опрошенные изданием эксперты назвали такие цифры «фантастическими», отметив, что в среднем заключенные получают 7-15 тысяч рублей.