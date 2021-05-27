Пока вы спали: российским компаниям предрекли уход с рынка ЕС

«Несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», - заявил Кулишов.
«Действия России отнимают у людей возможности для развития, нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения. ( ) Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором», - заявил он.
«Мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по «Северному потоку-2», мы будем бороться за защиту наших интересов», - подчеркнул он.