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Пока вы спали: российским компаниям предрекли уход с рынка ЕС

Елена Прошина
29 минут назад
Пока вы спали: российским компаниям предрекли уход с рынка ЕС
Фото: РамблерРамблер
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Российским компаниям предсказали уход с рынка ЕС

Эксперты Института проблем естественных монополий пришли к выводу, что введение в странах ЕС углеродного налога может привести к увеличению затрат российских компаний на $2,2 млрд ежегодно и уходу ряда из них с европейского рынка. Об этом со ссылкой на доклад ИПЕМ сообщают «Ведомости».
Сама разработка законопроекта об углеродном налоге для импортеров пока ведется, его введение намечено на 2025 год.

В ФСБ рассказали о выдворении британского эсминца из Крыма

В 2020 году из территориальных вод России в районе Крыма был выдворен британский эсминец D35 Dragon, при этом его экипаж ссылался на проблемы со связью. Об этом рассказал РИА Новости руководитель Погранслужбы, первый заместитель директора ФСБ Владимир Кулишов.
Он отметил, что инцидент произошел 13 октября 2020 года и его подробности ранее не разглашались.
«Несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», - заявил Кулишов.

Президент Польши назвал Россию «ненормальным государством-агрессором»

Президент Польши Анджей Дуда в ходе своего визита в Грузию резко высказался в адрес России, обвинив ее «в разрушении государств» и нарушении международного права, сообщает агентство PAP.
«Действия России отнимают у людей возможности для развития, нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения. ( ) Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором», - заявил он.

ФСИН рассказала о зарплатах в 220 тысяч рублей у осужденных

Бизнес проявляет все больший интерес к использованию труда осужденных. Средние зарплаты у отбывающих наказание составляют 20–24 тыс. рублей, а в отдельных случаях доходят до 224 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщила начальник пресс-бюро ФСИН РФ Кристина Паньшина.
При этом опрошенные изданием эксперты назвали такие цифры «фантастическими», отметив, что в среднем заключенные получают 7-15 тысяч рублей.

На Украине пообещали «бороться до конца» против «Северного потока-2»

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид заявил, что Украина намерена бороться против строительства российского газопровода «Северный поток-2», «пока газ не потек». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, видеозапись которой размещена в Facebook МИД Украины.
«Мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по «Северному потоку-2», мы будем бороться за защиту наших интересов», - подчеркнул он.
В мире,Дмитрий Кулеба,Хельга Шмид,Владимир Кулишов,Анджей Дуда,ФСИН,ФСБ,МИД,ЕС,ОБСЕ,Ведомости,РИА Новости,
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