Украина отказалась обсуждать Донбасс в Минске из-за "диктатора" Лукашенко

"У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии [Александр] Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - сказал он.
"Такая ситуации в Белоруссии может негативно повлиять на процессы, которые происходят в середине Украины и в Донбассе. Мы будем теперь внимательно следить за ситуацией на границе не только с РФ, но и с Белоруссией", - отметил Кравчук.