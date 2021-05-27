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Число жертв коронавируса на Украине превысило 50 тысяч

RT на русском
1 час назад
За сутки на Украине скончались 183 человека, в результате чего общее число жертв COVID-19 в стране достигло 50 067.
Число жертв коронавируса на Украине превысило 50 тысяч
Фото: REUTERS/Gleb GaranichREUTERS/Gleb Garanich
Об этом говорится на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Также за 24 часа на Украине выявили 3509 новых больных COVID-19, общее число заболевших коронавирусом в стране за всё время достигло 2 193 367.
Всего в стране после коронавируса выздоровели 2 006 918 человек.
Ранее сообщалось, что Украина намерена начать запуск паспортов вакцинации с 1 июля.
В мире,Украина,
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