В Индии пять человек погибли в результате циклона "Яас"

По меньшей мере пять человек погибли в среду в восточных индийских штатах Одиша и Западная Бенгалия от падения деревьев и обрушения домов в результате удара мощного тропического циклона "Яас".

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Как сообщает в четверг агентство ANI , по предварительным данным, четверо человек стали жертвами циклона в Одише и один в Западной Бенгалии.

В Одише четырехметровые волны и сильные дожди затопили около 130 деревень в прибрежных и низменных районах. Главный министр штата Навин Патнаик поручил обеспечить продовольствием и питьевой водой жителей пострадавших населенных пунктов и принять меры по восстановлению транспортного сообщения и электроснабжения с прибрежными районами.

Власти Западной Бенгалии сообщили, что от удара стихии в штате пострадали около 10 млн человек. "Яас" привел к разрушению жилых домов, затоплению дорог, циклон нанес ощутимый урон различным секторам сельского хозяйства.