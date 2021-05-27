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В Индии пять человек погибли в результате циклона "Яас"

ТАСС
2 часа назад
По меньшей мере пять человек погибли в среду в восточных индийских штатах Одиша и Западная Бенгалия от падения деревьев и обрушения домов в результате удара мощного тропического циклона "Яас".
В Индии пять человек погибли в результате циклона "Яас"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает в четверг агентство ANI, по предварительным данным, четверо человек стали жертвами циклона в Одише и один в Западной Бенгалии.
В Одише четырехметровые волны и сильные дожди затопили около 130 деревень в прибрежных и низменных районах. Главный министр штата Навин Патнаик поручил обеспечить продовольствием и питьевой водой жителей пострадавших населенных пунктов и принять меры по восстановлению транспортного сообщения и электроснабжения с прибрежными районами.
Власти Западной Бенгалии сообщили, что от удара стихии в штате пострадали около 10 млн человек. "Яас" привел к разрушению жилых домов, затоплению дорог, циклон нанес ощутимый урон различным секторам сельского хозяйства.
По данным Метеорологического департамента Индии, к вечеру среды циклон "Яас" потерял силу, ожидается, что он окончательно ослабнет в ближайшие 12 часов.
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