«Рамблер» писал, что «Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Резко против строительства газопровода выступали США, которые ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.

Однако 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки признала, что остановить готовый на 95% проект на территории третьих стран невозможно.

По словам Джабарова, Польша прекрасно понимает, что со вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» транзит газа из России будет сокращаться.

«Для Польши это большой удар - завершение строительства проекта «Северный поток — 2», на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США», - пояснил сенатор.

Он также отметил, что в Польше становятся «принципиальными борцами с российской угрозой», только когда пропадает выгода от сотрудничества с Россией.