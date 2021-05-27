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В России анонсировали «большой удар» для Польши

Алиса Селезнёва
10 минут назад
Завершение строительства «Северного потока-2», которому больше не препятствуют США, станет большим ударом для Польши. Об этом РИА Новости заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
В России анонсировали «большой удар» для Польши
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Рамблер» писал, что «Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Резко против строительства газопровода выступали США, которые ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.
Однако 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки признала, что остановить готовый на 95% проект на территории третьих стран невозможно.
По словам Джабарова, Польша прекрасно понимает, что со вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» транзит газа из России будет сокращаться.
«Для Польши это большой удар - завершение строительства проекта «Северный поток — 2», на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США», - пояснил сенатор.
Он также отметил, что в Польше становятся «принципиальными борцами с российской угрозой», только когда пропадает выгода от сотрудничества с Россией.
«Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывает все», - уверен Владимир Джабаров.
В мире,Владимир Джабаров,ФСБ,Совет Федерации,РИА Новости,Россия,Польша,Соединенные Штаты,
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