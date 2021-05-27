Бразильские губернаторы готовы применять "Спутник V"

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент используются препараты Оксфордского института и компании AstraZeneca, компаний Sinovac Biotech, Pfizer
. Свыше 19,3 млн человек уже привились двумя дозами вакцины, еще более 40,8 млн сделали одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (свыше 80,5 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, планируется в сентябре.