Бразильские губернаторы готовы применять "Спутник V"

В письме, текст которого приводит пресс-служба партии, говорится о готовности губернаторов подписать с регулятором документ о принятии на себя обязательств, связанных с использованием вакцины. Так, они предлагают Anvisa совместно разработать протоколы проверки эффективности российской вакцины, с тем, чтобы по получении препарата самостоятельно провести эту работу на базе региональных научно-исследовательских центров. Работу по мониторингу возможных побочных эффектов вакцинации штаты также готовы взять на себя и впоследствии информировать регулятор о ее результатах. В случае необходимости губернаторы согласны провести процедуру контроля качества вакцины в аккредитованных Anvisa лабораториях.