Китай обвинил США в политических манипуляциях

По мнению китайского посольства, политизация происхождения COVID-19 затруднит дальнейшие расследования появления вируса и подорвет глобальные усилия по обузданию пандемии. В дипмиссии также отметили, что поддерживают «всестороннее изучение всех ранних случаев COVID-19, обнаруженных во всем мире, а также тщательное расследование некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру».