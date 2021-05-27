Китай обвинил США в политических манипуляциях

Ранее в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. Китай неоднократно отрицал, что вирус вырвался из одной из его лабораторий. Кроме того, cпециалисты указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае. В конце марта Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ
) выпустила
доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.