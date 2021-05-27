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Китай обвинил США в политических манипуляциях

Lenta.ruиещё 2
41 минуту назад
Власти Китая заявили, что «некоторые политические силы зациклились на политических манипуляциях и поисках виновных с самого начала пандемии». Заявление было опубликовано на сайте дипмиссии в Вашингтоне после того, как президент Джо Байден распорядился провести проверку разведданных о том, где появился вируc, сообщает Reuters.
Китай обвинил США в политических манипуляциях
Фото: ReutersReuters
По мнению китайского посольства, политизация происхождения COVID-19 затруднит дальнейшие расследования появления вируса и подорвет глобальные усилия по обузданию пандемии. В дипмиссии также отметили, что поддерживают «всестороннее изучение всех ранних случаев COVID-19, обнаруженных во всем мире, а также тщательное расследование некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру».
Ранее в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. Китай неоднократно отрицал, что вирус вырвался из одной из его лабораторий. Кроме того, cпециалисты указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае. В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.
В мире,Джозеф Байден,ВОЗ,Reuters,Китай,Соединенные Штаты,
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