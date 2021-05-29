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В Польше потребовали от ФРГ компенсации за "Северный поток – 2"

Праймиещё 8
27 минут назад
28 мая экс-министр национальной обороны Польши Ян Парыс заявил, что Берлину необходимо выплатить Варшаве компенсации за "Северный поток – 2", пишут "Известия".
От Германии потребовали компенсацию за «Северный поток-2»
Фото: © РИА Новости. Алексей Витвицкий © РИА Новости. Алексей Витвицкий
"Немцы потратили пять миллиардов евро на строительство "Северного потока", так что пусть они выделят пять миллиардов на дополнительные вооружения для Восточно-Центральной Европы. Наша безопасность серьезно пострадала из-за этого газопровода, поэтому требования к Берлину вполне обоснованы", — сказал политик.
Требования Польши к Берлину обоснованы, так как безопасность Польши пострадала из-за "Северного потока". При этом немецкие власти полностью игнорируют интересы всей Европы, создавая сложности для укрепления восточного фланга НАТО, утверждает Парыс.
Дональд Трамп поддерживал безопасность Европы более эффективно, чем Байден, который прикладывает максимальные усилия, чтобы заключить договоренности с Кремлем, сообщил бывший министр.
Под санкциями Вашингтона 21 мая оказались российские компании "Коксохимтранс", "Морская спасательная служба", "Мортранссервис" и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток — 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».
Парыс утверждает, что согласие Джо Байдена на завершение "Северного потока-2" приведет к возможным осложнениям в отношениях с государствами "Бухарестской девятки".
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