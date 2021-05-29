От Германии потребовали компенсацию за «Северный поток-2»

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток — 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».