28 мая экс-министр национальной обороны Польши
Ян Парыс заявил, что Берлину необходимо выплатить Варшаве
компенсации за "Северный поток – 2", пишут "Известия".
Фото: © РИА Новости. Алексей Витвицкий © РИА Новости. Алексей Витвицкий
"Немцы потратили пять миллиардов евро на строительство "Северного потока", так что пусть они выделят пять миллиардов на дополнительные вооружения для Восточно-Центральной Европы. Наша безопасность серьезно пострадала из-за этого газопровода, поэтому требования к Берлину вполне обоснованы", — сказал политик.
Требования Польши к Берлину обоснованы, так как безопасность Польши пострадала из-за "Северного потока". При этом немецкие власти полностью игнорируют интересы всей Европы, создавая сложности для укрепления восточного фланга НАТО
, утверждает Парыс.
Дональд Трамп
поддерживал безопасность Европы более эффективно, чем Байден
, который прикладывает максимальные усилия, чтобы заключить договоренности с Кремлем, сообщил бывший министр.
Под санкциями Вашингтона 21 мая оказались российские компании "Коксохимтранс", "Морская спасательная служба", "Мортранссервис" и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток — 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».
Парыс утверждает, что согласие Джо Байдена на завершение "Северного потока-2" приведет к возможным осложнениям в отношениях с государствами "Бухарестской девятки".