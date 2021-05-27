Президент Франции Эммануэль Макрон впервые признал ответственность Франции за геноцид в Руанде, во время которого с апреля по июнь 1994 года убили порядка 800 тыс. человек.

Макрон заявил, выступая в Мемориальном центре памяти жертв геноцида в руандийском городке Гисози, что «Франция сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в Руанде», передает РИА «Новости»

По его словам, у Парижа «также есть долг: посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды».

«Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида», – добавил он.

Макрон попросил прощения у народа Руанды.

Напомним, Франция 7 апреля открыла архивы, относящиеся к периоду геноцида в Руанде 1994 года. Доклад исследовательской комиссии, объем которого более 1 тыс. страниц, был представлен Макрону 26 марта.

Комиссия пришла к выводу, что Франция «оставалась слепой к подготовке» геноцида в Руанде. Однако, по мнению историков, «ничто не доказывает», что Париж был соучастником геноцида.

В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель сразу двух лидеров была использована экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде, это стало началом геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту.