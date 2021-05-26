В AstraZeneca сравнили смертность после прививок с Pfizer

В шести странах Европы число летальных случаев после применения вакцины от коронавируса Pfizer значительно выше, чем после использования вакцины от AstraZeneca. Об этом говорится в докладе шведско-британской фармацевтической компании, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Фото: Michael Matthey,/www.imago-images.de/Global Look Press Michael Matthey,/www.imago-images.de/Global Look Press

Норвегии, Австрии и В 12-страничном документе приведена статистика по суммарному количеству смертей на каждый миллион введённых доз вакцин во Франции, Германии Италии . данные показатели у препарата Pfizer почти в три раза выше, чем у AstraZeneca.

По имеющимся данным, на каждый миллион применённых доз вакцины Pfizer во Франции приходится 45,3 смерти, а вакцины от AstraZeneca — 17,9. В Германии этот показатель находится на уровне 29,9 и 6,5 соответственно, в Великобритании 20,7 и 24,2, в Норвегии 164,3 и 44,6, в Австрии 47,5 и 7,5, в Италии 10,9 и 7,3.

В Великобритании прививrа препаратом от AstraZeneca применяется массово и является основной для некоторых категорий граждан. По данным на 26 мая, в стране одну дозу вакцины получили 72,9% совершеннолетних граждан, две дозы — 44,8%.

Данные показывают, что риск для прививающихся вакциной от Pfizer выше, чем от AstraZeneca.

Принятое в отношении одной вакцины решение (отказ от использования) может потенциально снизить доверие населения к другим вакцинам ... Недостаточно широкая вакцинация продлит пандемию, — говорится в докладе.

Также в компании напомнили, что британский регулятор и учёные неоднократно отмечали, что риск от заражения коронавирусом в большой степени превышает риски побочных эффектов от прививки. В компании готовы к сотрудничеству с любыми научными структурами, дабы обеспечить безопасность вакцины при соблюдении режима полной прозрачности.