В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Американский бомбардировщик B-52 устроил провокацию у берегов Крыма

Вероника Полынина
16 минут назад
Американский стратегический бомбардировщик B-52 устроил провокацию у берегов Крыма, сообщает портал Avia.pro.
Американский бомбардировщик устроил провокацию у берегов Крыма
Фото: Штаб обороны ЭстонииШтаб обороны Эстонии
Американский стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 выполнял полет по странной траектории: войдя в воздушное пространство над Черным морем самолет резко свернул в южном направлении. В этот момент у побережья Крыма находился другой американский военный самолет, осуществлявший радиоэлектронную разведку.
Специалисты считают, что американские ВВС планировали устроить провокацию перед развернутыми в Крыму ЗРК С-400 «Триумф».
По оценкам экспертов, американцы могли отслеживать реакцию российских средств ПВО на появление в зоне обнаружения С-400 приоритетной цели.
Отмечается, что B-52 не приближался к российским границам, цель его полета остается неизвестной.
Как сообщал «Рамблер», 11 мая российский истребитель Су-30 поднимался в воздух для сопровождения двух французских самолетов тактической авиации Mirage 2000 и самолета-заправщика C-135FR.
В мире,Армия,Республика Крым,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители