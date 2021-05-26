Американский бомбардировщик устроил провокацию у берегов Крыма

Американский стратегический бомбардировщик B-52 устроил провокацию у берегов Крыма сообщает портал Avia.pro.

Фото: Штаб обороны Эстонии Штаб обороны Эстонии

Американский стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 выполнял полет по странной траектории: войдя в воздушное пространство над Черным морем самолет резко свернул в южном направлении. В этот момент у побережья Крыма находился другой американский военный самолет, осуществлявший радиоэлектронную разведку.

Специалисты считают, что американские ВВС планировали устроить провокацию перед развернутыми в Крыму ЗРК С-400 «Триумф».

По оценкам экспертов, американцы могли отслеживать реакцию российских средств ПВО на появление в зоне обнаружения С-400 приоритетной цели.

Отмечается, что B-52 не приближался к российским границам, цель его полета остается неизвестной.