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Южная Корея осенью начнет производство «Спутника V»

BFM.RUиещё 1
57 минут назад
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна планирует стать «глобальным центром производства вакцин»
Южная Корея начнет производство «Спутника V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Южной Корее начнется этой осенью. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на интервью председателя Национального собрания Республики Корея Пак Пён Сока телеканалу «Вместе РФ».
«В Корее был создан консорциум из семи предприятий, которые заключили договор с Российским фондом прямых инвестиций. В соответствии с этим этой осенью начинается производство российской вакцины», — сказал Пак Пён Сок.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заверил, что южнокорейское правительство окажет полную поддержку разработчикам и производителям вакцин, так как страна планирует стать «глобальным центром производства вакцин». В стране уже ведется контрактное производство вакцин AstraZeneca и Novavax, отмечает агентство.
Также ранее Российский фонд прямых инвестиций и южнокорейские GL Rapha и ISU ABXIS договорились о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
В мире,Российский фонд прямых инвестиций,Международный комитет Красного Креста,Корея, Республика,
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