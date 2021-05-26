Южная Корея начнет производство «Спутника V»

Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Южной Корее начнется этой осенью. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на интервью председателя Национального собрания Республики Корея Пак Пён Сока телеканалу «Вместе РФ».
«В Корее был создан консорциум из семи предприятий, которые заключили договор с Российским фондом прямых инвестиций. В соответствии с этим этой осенью начинается производство российской вакцины», — сказал Пак Пён Сок.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заверил, что южнокорейское правительство окажет полную поддержку разработчикам и производителям вакцин, так как страна планирует стать «глобальным центром производства вакцин». В стране уже ведется контрактное производство вакцин AstraZeneca и Novavax, отмечает агентство.