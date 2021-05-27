В РФ разрешили полеты в обход Белоруссии ряду авиакомпаний Европы

Самолёты многих европейских авиакомпаний перестали летать над белорусским воздушным пространством после инцидента в минском аэропорту 23 мая, когда самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Лайнер сопровождал белорусский истребитель. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился автор оппозиционного белорусским властям Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич
и его девушка, россиянка София Сапега
. Их сняли с рейса и задержали. Позже Сапега была арестована на два месяца. Обвинение девушке ещё не предъявлено.