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Нескольким европейским авиакомпаниям разрешили летать в РФ в обход РБ

News.ruиещё 1
58 минут назад
Несколько авиакомпаний из Европы получили от российских властей разрешение на полёты в Россию по новому маршруту в обход границ Белоруссии. Об этом пишет Financial Times.
В РФ разрешили полеты в обход Белоруссии ряду авиакомпаний Европы
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
По информации журналистов, проблем с новыми маршрутами не возникло у нидерландской KLM и британской British Airways. Информации о других перевозчиках в материале не приводится.
26 мая компания AirFrance отменила рейс в Москву. Борт должен был вылететь из Парижа, но перевозчик не получил согласование от российских властей на новый маршрут. Днём позже по аналогичным причинам был отменён вылет рейса из Вены в Москву компании Austrian Airlines. В Росавиации отказались комментировать эту тему, но рассказали NEWS.ru, что сейчас власти оценивают ситуацию.
Самолёты многих европейских авиакомпаний перестали летать над белорусским воздушным пространством после инцидента в минском аэропорту 23 мая, когда самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Лайнер сопровождал белорусский истребитель. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился автор оппозиционного белорусским властям Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Позже Сапега была арестована на два месяца. Обвинение девушке ещё не предъявлено.
В мире,София Сапега,Роман Протасевич,Air France,Росавиация,Financial Times,Москва,Россия,Беларусь,
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