В Мали закрыли границы и ввели комендантский час

Ранее стало известно, что малийские военные задержали временного президента Ба Ндао сразу после его возвращения с экономического саммита в Париже. Помимо главы государства были отстранены от должностей премьер Моктар Уан и министр обороны временного правительства Сулейман Дукур. Информацию о задержании политиков подтвердил вице-президент Ассими Гоита. Это уже второй военный переворот в стране за год.