Пока вы не уснули: в Кремле захотели взять интернет под полный контроль

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Польша развернула белорусский самолет

Польское агентство гражданской авиации сообщило, что не допустило в воздушное пространство страны самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа».

«Самолёт «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», — заявили в регуляторе.

В Кремле захотели взять интернет под полный контроль

В Кремле высказались о том, в какую сторону планируется расширять полномочия Роскомнадзора . Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России должно существовать законодательство, которое бы регулировало все сферы в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что сегодня интернет затрагивает абсолютно все сферы жизни людей, а не является параллельным миром, как это было раньше.

Протасевич признался КГБ в участии в батальоне "Азов"

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий < >, связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», - заявил Тертель.

Москва расторгла налоговое соглашение с Нидерландами

Российская Федерация денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доходы и имущество. Соответствующий закон главы государства опубликован 26 мая на официальном портале правовой информации.

Инициативу подготовило Министерством финансов , так как Нидерланды отказались поднимать налог на вывод дивидендов из России. Ранее российская сторона провела с государством несколько раундов переговоров о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения налога у источника до 15 процентов в отношении дивидендов и процентов. Переговоры о внесении изменений в документ не были успешны.

Россия выслала болгарского дипломата

Посла Болгарии в России выслали на родину. В сообщении отмечается, что это ответная мера на аналогичные действия со стороны Болгарии. Напомним, что в апреле из Болгарии выслали российских дипломатов. Москва сразу отреагировала. Тогда были отозваны два болгарских посла.

Лукашенко рассказал об извинениях Путина

По словам Лукашенко, Путин и Байден уже успели обсудить Белоруссию по телефону, и президенту США пришлось оправдываться.

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"», — сказал Лукашенко.

Задержанной в Минске россиянке грозит 12 лет тюрьмы

соцсети

Задержанной в столице Белоруссии Софии Сапеге могут предъявить обвинение в разжигании розни. Как передает Sputnik, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее «Рамблер» писал, что Сапега дала признательные показания. Девушка созналась, что вела Telegram-канал, где публиковались персональные данные силовиков. Сапегу

Задержали вместе с Романом Протасевичем, который вел оппозиционный канал NEXTA.Он также дал признательные показания.

Огромный дефицит: ЦБ недосчитался 15 млрд долларов

Центробанк обнаружил рекордную «дыру» в валютном балансе банковской системы страны. Как сообщает РИА Новости, ее объем оценивается в 15 миллиардов долларов.

Как указал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий , отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая.

Это означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы.

Украина запретила поставки электроэнергии из России

На Украине временно отказались от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", - сообщил он.

Роскомнадзор поставил ультиматум иностранным соцсетям

Крупные иностранные соцсети, в том числе Facebook и Twitter, обязали локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об ультиматуме, который Роскомнадзор выдвинул компаниям, сообщил на итоговом заседании коллегии ведомства заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.