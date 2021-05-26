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Пока вы не уснули: в Кремле захотели взять интернет под полный контроль

Елена Прошина
1 час назад
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Польша развернула белорусский самолет

Польское агентство гражданской авиации сообщило, что не допустило в воздушное пространство страны самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа».
«Самолёт «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», — заявили в регуляторе.

В Кремле захотели взять интернет под полный контроль

В Кремле высказались о том, в какую сторону планируется расширять полномочия Роскомнадзора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России должно существовать законодательство, которое бы регулировало все сферы в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что сегодня интернет затрагивает абсолютно все сферы жизни людей, а не является параллельным миром, как это было раньше.

Протасевич признался КГБ в участии в батальоне "Азов"

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что задержанный журналист Роман Протасевич был членом украинского батальона «Азов» (организация запрещена в РФ) и участвовал в боевых действиях в Донбассе.
«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий < >, связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», - заявил Тертель.

Москва расторгла налоговое соглашение с Нидерландами

Российская Федерация денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доходы и имущество. Соответствующий закон главы государства опубликован 26 мая на официальном портале правовой информации.
Инициативу подготовило Министерством финансов, так как Нидерланды отказались поднимать налог на вывод дивидендов из России. Ранее российская сторона провела с государством несколько раундов переговоров о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения налога у источника до 15 процентов в отношении дивидендов и процентов. Переговоры о внесении изменений в документ не были успешны.

Россия выслала болгарского дипломата

Посла Болгарии в России выслали на родину. В сообщении отмечается, что это ответная мера на аналогичные действия со стороны Болгарии. Напомним, что в апреле из Болгарии выслали российских дипломатов. Москва сразу отреагировала. Тогда были отозваны два болгарских посла.

Лукашенко рассказал об извинениях Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин принес ему извинения за то, что обсуждал ситуацию в республике с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, Путин и Байден уже успели обсудить Белоруссию по телефону, и президенту США пришлось оправдываться.
«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"», — сказал Лукашенко.

Задержанной в Минске россиянке грозит 12 лет тюрьмы

соцсети
Задержанной в столице Белоруссии Софии Сапеге могут предъявить обвинение в разжигании розни. Как передает Sputnik, ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее «Рамблер» писал, что Сапега дала признательные показания. Девушка созналась, что вела Telegram-канал, где публиковались персональные данные силовиков. Сапегу
Задержали вместе с Романом Протасевичем, который вел оппозиционный канал NEXTA.Он также дал признательные показания.

Огромный дефицит: ЦБ недосчитался 15 млрд долларов

Центробанк обнаружил рекордную «дыру» в валютном балансе банковской системы страны. Как сообщает РИА Новости, ее объем оценивается в 15 миллиардов долларов.
Как указал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая.
Это означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы.

Украина запретила поставки электроэнергии из России

На Украине временно отказались от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Как написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, ограничение действует до 1 октября.
"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", - сообщил он.

Роскомнадзор поставил ультиматум иностранным соцсетям

Крупные иностранные соцсети, в том числе Facebook и Twitter, обязали локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об ультиматуме, который Роскомнадзор выдвинул компаниям, сообщил на итоговом заседании коллегии ведомства заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.
«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — отметили на заседании.
В мире,Иван Тертель,Роман Протасевич,Максим Осадчий,Алексей Гончаренко,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховная Рада,КГБ РБ,Банк Корпоративного Финансирования,Роскомнадзор,Центральный банк России,Минфин,ЕС,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Польша,Беларусь,
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