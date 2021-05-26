Пока вы не уснули: в Кремле захотели взять интернет под полный контроль

Польша развернула белорусский самолет
Польское агентство гражданской авиации сообщило, что не допустило в воздушное пространство страны самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа».
«Самолёт «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», — заявили в регуляторе.
В Кремле захотели взять интернет под полный контроль
В Кремле высказались о том, в какую сторону планируется расширять полномочия Роскомнадзора
. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что в России должно существовать законодательство, которое бы регулировало все сферы в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что сегодня интернет затрагивает абсолютно все сферы жизни людей, а не является параллельным миром, как это было раньше.
Протасевич признался КГБ в участии в батальоне "Азов"
«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий < >, связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», - заявил Тертель.
Москва расторгла налоговое соглашение с Нидерландами
Российская Федерация денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доходы и имущество. Соответствующий закон главы государства опубликован 26 мая на официальном портале правовой информации.
Инициативу подготовило Министерством финансов
, так как Нидерланды отказались поднимать налог на вывод дивидендов из России. Ранее российская сторона провела с государством несколько раундов переговоров о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения налога у источника до 15 процентов в отношении дивидендов и процентов. Переговоры о внесении изменений в документ не были успешны.
Россия выслала болгарского дипломата
Посла Болгарии в России выслали на родину. В сообщении отмечается, что это ответная мера на аналогичные действия со стороны Болгарии. Напомним, что в апреле из Болгарии выслали российских дипломатов. Москва сразу отреагировала. Тогда были отозваны два болгарских посла.
Лукашенко рассказал об извинениях Путина
По словам Лукашенко, Путин и Байден уже успели обсудить Белоруссию по телефону, и президенту США пришлось оправдываться.
«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"», — сказал Лукашенко.
Задержанной в Минске россиянке грозит 12 лет тюрьмы
Задержанной в столице Белоруссии Софии Сапеге могут предъявить обвинение в разжигании розни. Как передает Sputnik, ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее «Рамблер» писал, что Сапега дала признательные показания. Девушка созналась, что вела Telegram-канал, где публиковались персональные данные силовиков. Сапегу
Задержали вместе с Романом Протасевичем, который вел оппозиционный канал NEXTA.Он также дал признательные показания.
Огромный дефицит: ЦБ недосчитался 15 млрд долларов
Центробанк
обнаружил рекордную «дыру» в валютном балансе банковской системы страны. Как сообщает РИА Новости, ее объем оценивается в 15 миллиардов долларов.
Как указал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий
, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая.
Это означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы.
Украина запретила поставки электроэнергии из России
На Украине временно отказались от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", - сообщил он.
Роскомнадзор поставил ультиматум иностранным соцсетям
Крупные иностранные соцсети, в том числе Facebook и Twitter, обязали локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об ультиматуме, который Роскомнадзор выдвинул компаниям, сообщил на итоговом заседании коллегии ведомства заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.
«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — отметили на заседании.