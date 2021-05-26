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Три немецкие НПО признаны в России нежелательными

Газета.Ruиещё 12
21 час назад
Три немецкие неправительственные организации признаны в России нежелательными, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры России. "По результатам изучения поступивших материалов 26 мая Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: Forum Russischsprachiger Europäer e. V. ("Форум русскоязычных европейцев", ФРЕ), ФРГ, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", ЦЛС), ФРГ и Deutsch-Russischer Austausch e. V. ("Немецко-русский обмен", НРО), ФРГ", - указано в заявлении. Представители Генпрокуратуры отметили, что деятельность этих неправительственных организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Информация об этих организациях была передана в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, признанных в России нежелательными. Ранее в Государственной думе рассказали о нежелательной европейской организации, готовящей участников несогласованных акций в России
Три немецкие НПО признаны в России нежелательными
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Минюст РФ,Генпрокуратура РФ,Госдума,ИТАР-ТАСС,Германия,
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