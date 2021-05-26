Три немецкие НПО признаны в России нежелательными

Три немецкие неправительственные организации признаны в России нежелательными, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры России
. "По результатам изучения поступивших материалов 26 мая Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: Forum Russischsprachiger Europäer e. V. ("Форум русскоязычных европейцев", ФРЕ), ФРГ
, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", ЦЛС), ФРГ и Deutsch-Russischer Austausch e. V. ("Немецко-русский обмен", НРО), ФРГ", - указано в заявлении. Представители Генпрокуратуры отметили, что деятельность этих неправительственных организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Информация об этих организациях была передана в Минюст России
для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, признанных в России нежелательными. Ранее в Государственной думе
рассказали о нежелательной европейской организации, готовящей участников несогласованных акций в России