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Во Франции четверо выходцев из России задержаны по делу о терроризме &mdash; СМИ

ИА Regnum
40 минут назад
Четверо уроженцев России задержаны во французском департаменте Нижний Рейн в ходе расследования дела о терроризме, сообщает 26 мая Agence France-Presse со ссылкой на источники в прокуратуре.
Во Франции задержаны четыре выходца из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По утверждению агентства, «уроженцев России» задержали сотрудники внутренней разведки в рамках предварительного расследования Национальной прокуратуры по делам о терроризме (PNAT).
Уточняется, что расследуется возможный преступный сговор с террористическими целями.
По данным агентства, среди задержанных трое несовершеннолетних, являющихся выходцами из Чечни.
Напомним, ранее страны Европы предоставили убежище множеству сторонников международных террористов и бандподполья, активно действовавших на территории Чеченской республики РФ. При этом власти европейских стран провозглашали их «повстанцами» и «борцами с Российской империей».
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