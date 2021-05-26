Во Франции задержаны четыре выходца из России

По утверждению агентства, «уроженцев России» задержали сотрудники внутренней разведки в рамках предварительного расследования Национальной прокуратуры по делам о терроризме (PNAT).

Напомним, ранее страны Европы предоставили убежище множеству сторонников международных террористов и бандподполья, активно действовавших на территории Чеченской республики РФ. При этом власти европейских стран провозглашали их «повстанцами» и «борцами с Российской империей».