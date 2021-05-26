В ожидании обвинения: что происходит с задержанной в Минске россиянкой

По её словам, согласно белорусскому законодательству, в течение 10 дней девушке должны предъявить обвинения, либо отпустить на свободу.

Филанович предположил, что обвинение Сапеге может быть предъявлено в скором времени.

Филанович сказал, что не может ничего рассказать о сути дела, связанного с задержанием гражданки РФ в связи с подпиской о неразглашении.

Появилось видео с арестованной в Белоруссии россиянкой Софией Сапегой, которая была задержана вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Запись опубликована в Telegram-канале «Желтые СЛИВЫ».

На записи Сапега сидит спиной к двери в некоем помещении. Она представляется, говорит, что является гражданкой России, проживает в Вильнюсе и 23 мая летела на одном самолете с Протасевичем. Девушка также сообщает, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который «публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел».

Представитель посольства России встретился с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, находящейся в СИЗО КГБ Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным посольства, девушка чувствует себя хорошо, жалоб на некорректное обращение она не высказывала.

Пресс-атташе посольства Алексей Маскалев подчеркнул, что Россия рассчитывает в ближайшее время получить официальную информацию о мере пресечения Сапеге.

Мать задержанной в Минске россиянки, девушки создателя Telegram-канала NEXTA Софии Сапеги, попросила помощи у президента России Владимира Путина и оставила соответствующее обращение на сайте администрации. Об этом Анна Дудич рассказала в беседе с «Подъемом».

Собеседница издания уточнила, что уже посетила посольство России в Минске, направила письма в МИД и лично его официальному представителю Марии Захаровой в Instagram.

«К сожалению, ни адвоката, ни консульских сотрудников на сегодняшний день у нее не было. Добраться никто не может до нее. Мы во все окна бьемся», — сообщила мать Сапеги.

По ее словам, девушке могут предъявить обвинение по статье 108 УПК РБ («Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления»).

Дудич также рассказала, что изначально узнала о задержании дочери из новостей.

«Позвонил кто-то из правоохранительных органов. Я плохо соображала. По-моему, сказали, что они из УВД Минска: "Ваша дочь задержана". Звонок был с односторонней какой-то связи. Я пыталась перезвонить, но ничего», — пояснила она.

Женщина добавила, что лично не знакома с основателем NEXTA Романом Протасевичем, однако «принимает выбор дочери» — та ей всегда говорила, что «в молодых людях ей нравится мозг». «Я очень с сожалением ко всему этому отношусь. Мне очень жалко по-человечески Романа. То, что его личная жизнь была сопричастна с моей дочерью, это, конечно, меня очень трогает», — заключила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание россиянки Софии Сапеги в Минске.

Рамблер

«Мне известно только то, что озвучено в СМИ. Вся консульская и юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки. Сейчас, когда страна сказала, что ей предъявляется обвинение, мы видели ее признательное показание, в любом случае она имеет право на защиту, безусловно будет оказано все необходимое содействие», — сказал Песков.

Россиянке Софии Сапеге, арестованной в Белоруссии, могут предъявить обвинение еще по одной статье. Об этом Telegram-каналу «Sputnik Беларусь» стало известно от источника в силовых структурах.

Речь идет о статье 130 УК Белоруссии — «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Новое обвинение может грозить наказанием до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Сапега подозревается в совершении преступлений по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок».

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека следит за ситуацией вокруг задержания российской гражданки Софии Сапеги в Минске. Председатель Совета Валерий Фадеев находится в постоянном контакте с МИД России. Согласно полученной информации, 25 мая российский консул в Минске встретился с Софьей Сапегой, которую белорусские власти подозревают в организации массовых беспорядков в 2020 году. В ходе встречи она не высказывала жалоб на некорректное обращение, подтвердив, что чувствует себя нормально", - говорится в сообщении.

В СПЧ подчеркнули, что защита прав российских граждан за рубежом является одной из приоритетных задач действующей в рамках Совета постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека, председателем которой является журналист Кирилл Вышинский