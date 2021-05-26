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В ожидании обвинения: что происходит с задержанной в Минске россиянкой

Елена Прошина
52 минуты назад
Белорусские власти официально уведомили Россию о том, что задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге должны предъявить обвинения в течение десяти дней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, — рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
По её словам, согласно белорусскому законодательству, в течение 10 дней девушке должны предъявить обвинения, либо отпустить на свободу.
София Сапега была задержана в белорусской столице 23 мая. Она летела самолётом авиакомпании Ryanair вместе с оппозиционером и создателем Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем. Борт направлялся из Афин в Вильнюс, но после сообщения о минировании, которое не позже не подтвердилось, экстренно сел в Минске. Протасевича также задержали. В КГБ Белоруссии заявили, что блогер даст показания о своих спонсорах и заказчиках. Его обвиняют в организации массовых беспорядков.

Адвокат россиянки Сапеги получил разрешение на встречу с ней

Адвокат задержанной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги Александр Филанович получил разрешение на встречу со своей подзащитной, планирует увидеться с ней в СИЗО КГБ в течение сегодняшнего дня. Об этом сам юрист сообщил ТАСС в среду.
"Я получил разрешение на посещение СИЗО, там все это [встреча с подзащитными] происходит в порядке очереди", - отметил представитель защиты.
Филанович предположил, что обвинение Сапеге может быть предъявлено в скором времени.
"Скорее всего, обвинение будет предъявлено в течение 10 суток [со дня задержания]. Возможно, даже уже в понедельник", - сказал представитель защиты.
Филанович сказал, что не может ничего рассказать о сути дела, связанного с задержанием гражданки РФ в связи с подпиской о неразглашении.
"К сожалению, ничего сказать не могу. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть то, что пишут (о сути подозрений в ее адрес - прим. ТАСС)", - отметил адвокат.

Появилось видео с арестованной в Белоруссии россиянкой

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Появилось видео с арестованной в Белоруссии россиянкой Софией Сапегой, которая была задержана вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Запись опубликована в Telegram-канале «Желтые СЛИВЫ».
На записи Сапега сидит спиной к двери в некоем помещении. Она представляется, говорит, что является гражданкой России, проживает в Вильнюсе и 23 мая летела на одном самолете с Протасевичем. Девушка также сообщает, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который «публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел».

Представитель посольства России рассказал о состоянии Софии Сапеги

Представитель посольства России встретился с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, находящейся в СИЗО КГБ Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
По данным посольства, девушка чувствует себя хорошо, жалоб на некорректное обращение она не высказывала.
Пресс-атташе посольства Алексей Маскалев подчеркнул, что Россия рассчитывает в ближайшее время получить официальную информацию о мере пресечения Сапеге.

Мать задержанной в Минске с создателем NEXTA россиянки обратилась к Путину

Мать задержанной в Минске россиянки, девушки создателя Telegram-канала NEXTA Софии Сапеги, попросила помощи у президента России Владимира Путина и оставила соответствующее обращение на сайте администрации. Об этом Анна Дудич рассказала в беседе с «Подъемом».
Собеседница издания уточнила, что уже посетила посольство России в Минске, направила письма в МИД и лично его официальному представителю Марии Захаровой в Instagram.
«К сожалению, ни адвоката, ни консульских сотрудников на сегодняшний день у нее не было. Добраться никто не может до нее. Мы во все окна бьемся», — сообщила мать Сапеги.
По ее словам, девушке могут предъявить обвинение по статье 108 УПК РБ («Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления»).
Дудич также рассказала, что изначально узнала о задержании дочери из новостей.
«Позвонил кто-то из правоохранительных органов. Я плохо соображала. По-моему, сказали, что они из УВД Минска: "Ваша дочь задержана". Звонок был с односторонней какой-то связи. Я пыталась перезвонить, но ничего», — пояснила она.
Женщина добавила, что лично не знакома с основателем NEXTA Романом Протасевичем, однако «принимает выбор дочери» — та ей всегда говорила, что «в молодых людях ей нравится мозг». «Я очень с сожалением ко всему этому отношусь. Мне очень жалко по-человечески Романа. То, что его личная жизнь была сопричастна с моей дочерью, это, конечно, меня очень трогает», — заключила она.

В Кремле прокомментировали задержание россиянки Сапеги в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание россиянки Софии Сапеги в Минске.
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«Мне известно только то, что озвучено в СМИ. Вся консульская и юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки. Сейчас, когда страна сказала, что ей предъявляется обвинение, мы видели ее признательное показание, в любом случае она имеет право на защиту, безусловно будет оказано все необходимое содействие», — сказал Песков.

Стало известно о новом обвинении арестованной в Белоруссии россиянки

Россиянке Софии Сапеге, арестованной в Белоруссии, могут предъявить обвинение еще по одной статье. Об этом Telegram-каналу «Sputnik Беларусь» стало известно от источника в силовых структурах.
Речь идет о статье 130 УК Белоруссии — «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Новое обвинение может грозить наказанием до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Сапега подозревается в совершении преступлений по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок».

В СПЧ следят за ситуацией с задержанием Софии Сапеги

Ситуация с задержанием в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги находится на контроле Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом заявила пресс-служба СПЧ в среду.
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека следит за ситуацией вокруг задержания российской гражданки Софии Сапеги в Минске. Председатель Совета Валерий Фадеев находится в постоянном контакте с МИД России. Согласно полученной информации, 25 мая российский консул в Минске встретился с Софьей Сапегой, которую белорусские власти подозревают в организации массовых беспорядков в 2020 году. В ходе встречи она не высказывала жалоб на некорректное обращение, подтвердив, что чувствует себя нормально", - говорится в сообщении.
В СПЧ подчеркнули, что защита прав российских граждан за рубежом является одной из приоритетных задач действующей в рамках Совета постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека, председателем которой является журналист Кирилл Вышинский.
"Совет будет добиваться безусловного соблюдения прав гражданки России в соответствии с международными правовыми нормами вне зависимости от ее политических взглядов и от характера предъявляемых ей обвинений", - отмечается в сообщении.
В мире,Видео,Анна Дудич,Роман Протасевич,Алексей Маскалев,Кирилл Вышинский,Валерий Фадеев,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ФСИН,КГБ РБ,Совет по правам человека,МИД,МВД,ИА Sputnik,ИТАР-ТАСС,Россия,Вильнюс,Минск,Беларусь,
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