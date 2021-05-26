Перед российским посольством в Киеве сожгли бумажный Кремль

Как сообщал «Рамблер», бои в Донецком аэропорту начались в ночь на 26 мая 2014 года. Длительное противостояние закончилось отходом украинских подразделений с территории аэропорта в середине января 2015 года. В результате многомесячных боевых действий здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены. По данным ДНР, общее число потерь украинской армии в окрестностях аэропорта составляет около 600 человек. Согласно официальным данным Украины, за все время боев потери сторонников ДНР составили около 800 человек убитыми, еще 1500—2000 получили ранения.