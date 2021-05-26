Перед российским посольством в Киеве сожгли бумажный Кремль

Украинские радикалы сожгли и растоптали бумажный Кремль перед посольством России
в Киеве
. Видеозапись акции под названием «Тризна по погибшим на российско-украинской войне» опубликована
в телеграм-канале Klymenko Time.
Поводом для акции, организованной несколькими радикальными украинскими организациями, стала годовщина боев за Донецкий аэропорт.
После перформанса с бумажным Кремлем участники акции «выпили и закусили, выкрикивая антироссийские лозунги».
Отмечается, что акция, хоть и была «с изюминкой», но прошла «как-то без драйва».
Как сообщал «Рамблер», бои в Донецком аэропорту начались в ночь на 26 мая 2014 года. Длительное противостояние закончилось отходом украинских подразделений с территории аэропорта в середине января 2015 года. В результате многомесячных боевых действий здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены. По данным ДНР, общее число потерь украинской армии в окрестностях аэропорта составляет около 600 человек. Согласно официальным данным Украины, за все время боев потери сторонников ДНР составили около 800 человек убитыми, еще 1500—2000 получили ранения.