Лукашенко пообещал посадить самолет Байдена в Минске

«Ну, а может быть, рискнет. Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет», — сказал Лукашенко, вызвав аплодисменты и смех собравшихся.
«Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому милости просим, ждем его в Беларуси», — сказал Лукашенко.
«Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — заключил политик.