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Умерла звезда фильма «Тутси»

Вероника Полынина
1 час назад
Шотландская актриса Лоис Де Банзи, известная ролями в фильмах «Тутси» и «Действуй, сестра!» скончалась в возрасте 90 лет, сообщает Hollywood Reporter.
Умерла звезда фильма «Тутси»
Фото: nickiswift.comnickiswift.com
Актриса умерла 3 апреля, однако ее семья объявила об этом только сейчас.
Де Банзи сыграла Элеонору Рузвельт в семейном мюзикле 1982 года «Энни», а также номинировалась на американскую театральную премию «Тони» за роль в постановке «Утро, в семь» по пьесе Пола Осборна.
Также актриса появлялась в небольших ролях в популярных картинах «Тутси», «Внезапный удар», «Действуй, сестра!», «Массовая привлекательность», «Семейные ценности Аддамсов», «Арахнофобия» и «Голый пистолет 33 : Последний выпад».
Как сообщал «Рамблер», 23 мая в возрасте 81 года умерла актриса Нина Шацкая.
В мире,Элеонора Рузвельт,Нина Шацкая,
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