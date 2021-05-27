Красный Крест попросил у России "Спутник V"

На сегодняшний день вакцину "Спутник V" зарегистрировали в 66 странах с общим населением больше 3,2 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости ковидом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.