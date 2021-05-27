Красный Крест попросил у России "Спутник V"

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца направила обращение в адрес правительства России с просьбой предоставить вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Последнее обращение [о предоставлении вакцины "Спутник V" на безвозмездной основе] поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - сказала она.
На сегодняшний день вакцину "Спутник V" зарегистрировали в 66 странах с общим населением больше 3,2 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости ковидом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.